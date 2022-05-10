أُجريت مراسم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 2022، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

دوري المدارس 2022:

وحضر القرعة اليوم، مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، الدكتور رجاء الله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة الإشرافية، علي الشعيلان.

كما تواجد في حفل القرعة عدد من المسؤولين في وزارتي الرياضة والتعليم، وممثلو الفرق المشاركة، وتم توزيع الفرق المدرسية الـ16 للمرحلتين المتوسطة “فئة 15 عامًا” والثانوية “فئة 18 عامًا”، على 4 مجموعات لكل منهما.

قرعة البطولة:

وتم تقسيم الفرق بحسب القرعة إلى المجموعة الأولى، التي تضم؛ بطل جدة، بطل الأحساء، بطل نجران وبطل منطقة الباحة، فيما يتنافس بالمجموعة الثانية بطل الرياض، بطل حائل، بطل الجوف وبطل جازان.

وجاء في المجموعة الثالثة بمنافسات دوري المدارس 2022، بطل القصيم، بطل تبوك، بطل مكة المكرمة وبطل الحدود الشمالية، وتضم المجموعة الرابعة بطل المدينة المنورة، بطل عسير، بطل الطائف وبطل المنطقة الشرقية.

وأكد علي الشعيلان، نجاح مرحلة مباريات دور المجموعات التي أُقيمت في 47 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، وفق تنظيم إداري وفني مثالي، موضحًا أن بطولة نخبة المملكة تأهل إليها الفرق المدرسية أبطال المناطق للفئتين، وستقام منافساتها على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية أواخر الشهر الحالي.