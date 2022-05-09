قدمت الإدارة العامة للمرور، عدة إرشادات تتعلق بانتقال الطلاب والطالبات بالحافلات المدرسية؛ من أجل تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.

إرشادات مهمة للطلاب

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن الإرشادات تتضمن التالي:

1- ربط حزام الأمان في جميع الأوقات

2- البقاء جالساً طيلة الرحلة

3- عدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة

4- عدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماماً

5- عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.

ونوهت الإدارة العامة للمرور، إلى أن توجيه الطلاب والطالبات بالتعليمات والإرشادات المتعلقة بركوب الحافلات، يُساهم في زيادة وعيهم ويعزز السلامة المرورية أثناء تنقلاتهم.