توقع أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند موعد يوم عرفة وعيد الأضحى لعام 1443 وفقاً للحساب الفلكي.

وقال المسند، عبر حسابه في تويتر :”يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة سيغرب القمر عند الساعة 6:48م ، في حين تغرب الشمس عند الساعة 7:07م وعليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ 19 دقيقة ، وبالتالي لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد “.

الاقتران بين القمر والشمس

وأضاف: “يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 5:52 من صباح يوم الأربعاء 30 ذو القعدة ، يتلو ذلك ولادة هلال ذي الحجة “.

وتابع المسند: “أنه بناء على هذه التفسيرات فالأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، والخميس أول ذي الحجة ، والجمعة الوقوف بعرفة ، والسبت عيد الأضحى الموافق 9 يوليو وفقاً لتقويم أم القرى “.