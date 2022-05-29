عبر العديد من المصريين عن تضامنهم مع وزير الهجرة المصرية نبيلة مكرم التي أعلنت أنها وأسرتها تمر بمحنة عقب اتهام ابنها في قضية قتل بالولايات المتحدة طالبة من المصريين الدعاء لها.

وتضامن العديد من أبناء الشعب المصري مع الوزيرة التي أكدت أنها تقوم بواجباتها الوظيفة كوزيرة جنبًا إلى جنب مع مسؤوليتها كأم مصرية.

نبيلة مكرم تطلب مساندة المصريين

وكتبت “مكرم” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”.

وتابعت حديثها: “قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقًا مع كوني أمًا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها، ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيره أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.

اتهام نجل وزيرة الهجرة المصرية بالقتل

وجاء تصريح “مكرم” بعد اتهام نجلها رامي هاني البالغ من العمر 26 عامًا، بقتل أمريكيَين طعنًا، حيث يواجه تهمتين بالقتل والاستخدام الشخصي لسلاح في عملية الطعن. وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” لم تكشف التحقيقات عن الدافع وراء القتل بعد.

وطالبت وزيرة الهجرة المصرية بالدعاء لها ولأسرتها من أجل تخطي هذه المحنة، مضيفة: “أدعو معكم لابني رامي وللضحيتين اللذين لقيا ربهما”.

كما دعت وسائل الإعلام بتحري الدقي فيما ينشر عنها ومراعاة الصدق والإنسانية في التعامل مع تلك المحنة التي ألمت بها متابعة: “نحن أسرة مصرية تنتظر حكمًا لا يزال في علم الغيب وفى ضمير القاضي به”.