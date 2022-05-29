أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة؛ في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للحصول على درجة دبلوم التعدين والعمل في شركة جاك رايك الرشيد بمنطقة مكة المكرمة.

شروط التدريب في المعهد السعودي التقني للتعدين



واشترط المعهد للتقديم مجموعة من الشروط تتمثل في:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية علمي (80%).

– أن يكون حاصلًا على اختبار القدرات 65%.

– أن يكون حاصلًا على اختبار التحصيلي.

– أن يكون لائقًا طبيًا.

– لا يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

مميزات التدريب

وجدير بالذكر أن المقبولين في التسجيل يحصلون على: مكافأة شهرية، وسكن أو بدل سكن، وبدل مواصلات، وتأمين طبي، بالإضافة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.

وأتيح التقديم بدءًا من يوم الأحد 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/05هـ الموافق 2022/06/04م. ويتاح التقديم للتسجيل في البرنامج من خلال الرابط .