بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا ، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات .

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز في فندق في العاصمة هافانا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل ، وأن لاتروا أي مكروه”.

ولي العهد يعزي:

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا ، في ضحايا انفجار ناجم عن تسرب للغاز في فندق بالعاصمة هافانا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات .

وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وقوع انفجار ناجم عن تسرب غاز في فندق في العاصمة هافانا ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل ، وأن لاتروا أي مكروه”.