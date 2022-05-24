بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب الملك سلمان، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق.

ولي العهد يهنئ:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد أنتوني ألبانيزي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كومنولث أستراليا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب كومنولث أستراليا الصديق.