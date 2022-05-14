يبدو أن نادي النصر سيكون في مأزق، وذلك بعد نهاية عقد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو في أواخر شهر مايو الحالي.

وسيكون أصفر العاصمة بلا مدرب في حال رحيل روسو، خاصة أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تم تمديدها إلى 23 يونيو المقبل.

وكان روسو أعلن، في وقت سابق، أنه سيرحل عن الفريق الأول لكرة القدم، فور نهاية عقده، أواخر مايو.

23 يومًا لـ النصر بلا مدرب:

وسيكون العالمي في حال رحيل المدرب الأرجنتيني ولمدة 23 يومًا بلا مدرب، حيث ستشهد هذه الفترة، خوض الفريق الأول لكرة القدم، الجولتين الـ29 و30 من مسابقة الدوري.

وسوف تسعى إدارة مسلي آل معمر لإقناع المدرب روسو بالبقاء في صفوف النصر حتى نهاية الموسم في 23 يونيو؛ بسبب الظروف التي مرت بها مباريات الدوري.

وسوف تنطلق مباريات الجولة الـ27 أيام 21 و22 و23 مايو، بينما مباريات الجولة الـ28 تبدأ أيام 27 و28 و29 مايو، أما مباريات الجولة الـ29 فسوف تكون في يوم 18 يونيو المقبل، ومباريات الجولة الـ23 ستكون يوم 23 يونيو.

سبب تمديد مباريات دوري المحترفين:

وجاء التمديد بعد تأجيل مباريات الجولة الـ27 التي كان مقررًا لها بداية من أمس وحتى غد الأحد، بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.