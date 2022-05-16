عاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام 3 فرق خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

النصر يفشل في الفوز أمام 3 فرق

وفشل العالمي في تحقيق الفوز أمام 3 أندية حتى الآن، حيث خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنتيجة 3/1 في الدور الأول، وبثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الدور الثاني.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على الاتفاق، حيث خسر أمام في الدور الأول، وتعادلا بالدور الثاني، فيما تعادل ضد الرائد ضمن منافسات الدور الأول.

العالمي يستعد لمواجهة الرائد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.