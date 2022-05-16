تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الأهلي.

النصر يسعى لتقديم موعد المباراة:

وأكد مقدم برنامج “شوت”، عبدالرحمن الحميدي أن إدارة نادي النصر رفعت خطابًا للجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين تطلب فيه تقديم موعد مباراة الأهلي إلى الساعة السابعة مساء بدلًا من التاسعة، بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الأهلي، مساء يوم السبت الموافق 28 مايو، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

نهائي دوري أبطال أوروبا:

ويلعب ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 28 من شهر مايو، على ملعب “دو فرانس” في فرنسا، وتحمل المواجهة طابعًا خاصًّا بين الفريقين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).