يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه على المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، وتجاوز عقبة الشباب.

كلاسيكو الجولة الـ26 في الدوري

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الشباب، على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل الكلاسيكو، حيث يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الرابع.

النصر يتفوق على سوموديكا

وقبل مواجهة الغد، يُعاني سوموديكا مع الشباب في مباريات النصر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا مرتين في موسم 2018/ 2019، وفاز العالمي في المواجهتين بهدف دون رد.

وفاز النصر على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الدور الأول بهدف نظيف سجله أحمد موسى، قبل أن يكرر تفوقه، ويفوز بهدف دون رد أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان سوموديكا قد عاد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قبل شهر تقريبًا، خلفًا للمدير الفني البرازيلي شاموسكا، وودع كأس الملك من نصف النهائي أمام الهلال، وتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.