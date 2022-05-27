تترقب الجماهير مباراة النصر والأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية لحصد الثلاث نقاط.

تاريخ مواجهات النصر والأهلي

ولعب النصر والأهلي 27 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المواجهات السابقة تكافؤًا شديدًا بين الفريقين، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز 9 مرات، كما تعادلا في 9 لقاءات.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المواجهة المرتقبة، بحثًا عن حصد الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب، أملًا في تعثر الهلال وخطف الوصافة، فيما يسعى الأهلي لتحقيق الفوز، وإنعاش حظوظه في البقاء.

الفريقان في الدوري

ومن المقرر أن يلعب النصر والأهلي على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم غد السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة.