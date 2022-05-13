يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة مدربه الأرجنتيني ميغيل روسو، لاستعادة بريقه ضد أندية بريدة، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

النصر يسعى لتحقيق الفوز:

وتعرض النصر للخسارة 4 مرات في آخر 23 مباراة ضد فرق بريدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وفاز 18 مرة، وتعادل مرة، ما يحفز لاعبيه لتحقيق الفوز.

ويتفوق العالمي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 27 مرة، نجح الأصفر في تحقيق الفوز 21 مرة، وخسر لقاء، وخيم التعادل على 5 مواجهات.

العالمي ضيفًا على الرائد اليوم:



ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد النصر، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.