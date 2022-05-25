يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لإنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بتحقيق نتائج مميزة.

المباريات المتبقية للعالمي

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه الأهلي والفتح في الرياض، فيما يلعب خارج ملعبه أمام الحزم الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى.

النصر يسعى لتحقيق أكبر عدد نقاط

ويطمح العالمي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة، أملًا في الاقتراب من أرقامه في موسمه الاستثنائي 2018/ 2019، والذي شهد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة، وسجل 69 هدفًا.

ويحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 27 لقاء، وفي حالة فوزه بالمباريات المتبقية؛ سيصل رصيده إلى 63 نقطة، ليحقق أرقامًا أفضل من الموسم الماضي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 برصيد 64 نقطة، فيما تراجع مستواه الموسم الماضي، ليكون الأسوأ، حيث حصد 46 نقطة.