تنطلق الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم الخميس، وسط منافسة قوية لتحقيق الفوز والابتعاد عن شبح الهبوط.

مباراتان في انطلاق الجولة الـ26

ومن المقرر أن تفتتح الجولة الـ26 منافساتها بمواجهتين اليوم، حيث يلعب التعاون مع الاتفاق، فيما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الباطن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شبح الهبوط يشعل المواجهات

وتُنافس الفرق من المركز السادس وحتى الأخير على الهروب من شبح الهبوط، ويُعد الحزم متذيل الترتيب أول الهابطين نظريًا، فيما يملك الاتفاق صاحب المركز قبل الأخير فرصة أفضل، لامتلاكه مباراة مؤجلة ضد الهلال.

ويسعى الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات، والظهور بشكل أفضل في المباريات المتبقية، لعدم الهبوط والاستمرار وسط الكبار الموسم المقبل، حيث يحتل المركز العاشر بـ28 نقطة، ما يصعب مباراته ضد الباطن صاحب الـ25 نقطة.

وتتشابه ظروف التعاون والاتفاق قبل مباراة اليوم، حيث يحتلا المركزين الـ13 و15، ويطمحان لخطف الثلاث نقاط، لإنعاش حظوظهما في البقاء.

وساهمت مباريات دوري أبطال آسيا في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما خاض الاتفاق معسكرًا في الإمارات ولعب العديد من الوديات، أملًا في عدم الهبوط.