تعود منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين في الجولة الـ26، وذلك بعد توقف دام لـ45 يومًا.

التعاون يُلاقي الاتفاق والباطن يواجه الأهلي:

وقبل انطلاق منافسات الجولة الـ26، لعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراته المؤجلة ضد الفيحاء، بالأمس، والتي حسمها الفريق الفيحاوي بهدف نظيف.

وتبدأ مواجهات الجولة الـ26 بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الاتفاق عند الساعة 7:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وفي ثاني مواجهات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الباطن عند الساعة 8:50 مساء على ملعب نادي الباطن.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الهلال برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، ثم أبها بـ32 نقطة، وحل الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.