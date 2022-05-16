يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال تأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الاستعداد جيدًا للكلاسيكو.

الهلال المستفيد الأكبر بالتأجيل:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “شوت” عبر قناة SSC، أن الزعيم أكثر المستفيدين من هذا القرار، في ظل المنافسة القوية بينه وبين الاتحاد على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق حمد الدبيخي قائلًا: “الهلال هو المستفيد الأكبر من قرار التأجيل، والضغط أكبر على الاتحاد في المباراة”، وقال عبيدالله العيسي: “الهلال والاتحاد مستفيدين من التأجيل، ولكن الأزرق الأكثر”.

وقال سلمان العنقري: “الأزرق استفاد من التأجيل من ناحية الفارق الزمني، والاتحاد من ناحية التجهيز”، وعلق حمد الصنيع قائلًا: “المتضرر من هذا التأجيل هو المنتخب…ولو الزعيم لعب مبارياته المؤجلة في وقت سابق لم حدث هذا التأجيل الكبير”.

كلاسيكو الجولة الـ27:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة حاسمة، حيث سيُلاقي الهلال، مساء يوم الاثنين الموافق 23 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الزعيم في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.