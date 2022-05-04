استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية.

الهلال يستأنف تدريباته:

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الفيحاء تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا اشتمل على تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية، على أن يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة ضمك غدًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد خسر أمام الفيحاء بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

على الجانب الآخر، لفت حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإنفلونزا منعت النجم سلمان الفرج من المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم.

الزعيم يواجه ضمك السبت المقبل:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد ضمك، مساء يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 42 نقطة.