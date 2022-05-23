تترقب الجماهير كلاسيكو الاتحاد ضد الهلال اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية لحصد الثلاث نقاط.

كلاسيكو الجولة الـ27

ويلعب الاتحاد ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

الهلال يتفوق على الاتحاد في الجوهرة

وسبق أن لعب الاتحاد ضد الهلال 6 مواجهات على ملعب الجوهرة المشعة، وشهدت تفوقًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، مقابل انتصار وحيد للعميد، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين.

وشهد مواجهات الكلاسيكو التي أُقيمت على ملعب الجوهرة تسجيل 19 هدفًا، ويُعد نجم الزعيم السابق، كارلوس إدواردو أبرز هدافيه برصيد 5 أهداف، يليه ياسر الشهراني بهدفين.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فهد المولد أبرز هدافي الكلاسيكو على ملعب الجوهرة المشعة برصيد هدفين، والنجم البرازيلي رومارينيو برصيد هدف واحد.