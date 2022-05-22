اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، استعداداته لمباراته المرتقبة ضد الاتحاد.

غياب 3 لاعبين

وتواجد سلمان الفرج في عيادة مستشفى المملكة الطبية في مقر النادي، وذلك نظير شعوره بإجهاد، فيما واصل الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ناصر الدوسري لم يشارك في المران الجماعي اليوم، لوفاة جدته لأبيه، ولن يتمكن من المغادرة مع الفريق، وقدم مجلس الإدارة التعزية له.

وعلى الصعيد الميداني، فرض دياز عددًا من الجمل التكتيكية شهدت مشاركة ياسر الشهراني، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وستُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم إلى جدة.

الهلال يواجه الاتحاد غدًا

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مواجهة حاسمة ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يأتي الزعيم في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.