يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الاتفاق.

الهلال يتفوق

وخاض الهلال 23 مباراة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأزرق، حيث فاز 16 مرة، وخسر مرتين، وتعادلا 5 مرات.

ويأمل الزعيم بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مواصلة انتصاراته، وملاحقة الاتحاد، أملًا في تعثره وخطف صدارة الترتيب، فيما يسعى الاتفاق لتحقيق الفوز، والابتعاد عن مراكز الهبوط.

الزعيم يواجه الاتفاق غدًا

ويلعب الاتفاق ضد الهلال، مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.