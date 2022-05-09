واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباتهم الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق المقبلة.

العويس يشارك في تدريبات الهلال:



وبدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة، وفرض الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية بمشاركة حارس المرمى محمد العويس، واختتم المران بمناورة فنية.

ومن المقرر أن يتواجد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مقر النادي عند الساعة 3:30 مساء يوم غد الثلاثاء، قبل أن يؤدي مرانه الرئيسي لمواجهة الاتفاق، وتغادر البعثة إلى الدمام عند الساعة 6:45 مساء.

الزعيم ضيفًا على الاتفاق في مباراة مؤجلة:

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتفاق، مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.