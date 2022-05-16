يطمح الهلال لمواصلة تألقه في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الاتحاد المرتقبة.

الهلال والاتحاد في الدور الثاني

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 13 مباراة ضمن منافسات الدور الثاني، نجح في تحقيق الفوز 10 مرات، وتعادل مرتين، وخسر في لقاء واحد ضد الفيحاء.

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 13 مباراة، ولم يخسر أي مواجهة، ولكنه حقق الفوز في 6 لقاءات، وتعادل 5 مرات.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد العديد لخطف نقاط الكلاسيكو، والاقتراب كثيرًا من التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الزعيم لمواصلة تفوقه وتحقيق الفوز، أملًا في تعثر العميد وانتزاع الصدارة.

كلاسيكو الجولة الـ27

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل الكلاسيكو المرتقب، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.