يفكر نادي الهلال في التعاقد مع صفقة هجومية قوية للفريق الكروي الأول بفترة الانتقالات الصيفية، رغم وجود عقوبة على النادي بمنع تسجيل الصفقات لفترتين بسوق الانتقالات.

وكان اسم النيجيري أوديون إيغالو ارتبط بالرحيل عن الهلال في صيف 2022، في ظل اهتمام فريقي موناكو الفرنسي وخيتافي بضم المهاجم النيجيري.

يُعد الجزائري إسلام سليماني لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مرشحًا وبقوة للانضمام إلى الزعيم في صيف 2022.

مشكلة تواجه الهلال لإتمام صفقاته

في حال لم تعلق عقوبة منع أزرق الرياض من تسجيل اللاعبين لفترتين بسوق الانتقالات، سيكون من الصعب على الزعيم إتمام أي صفقات في صيف العام الحالي.

يذكر أن الزعيم يتواجد بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد

وسيواجه الزعيم فريق أبها الأحد المقبل في الجولة الـ28 ببطولة دوري المحترفين السعودي.