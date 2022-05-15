يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تفوقه مع المدير الفني الأرجنتيني، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال ضد الفيحاء:

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عند الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

الزعيم في كأس خادم الحرمين الشريفين:

وتُعد مباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، هي النهائي الـ17 الذي يخوضه الأزرق في تاريخه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح في التتويج باللقب 9 مرات، وحل وضيفًا في 7 مناسبات.

وتوج الزعيم بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في أعوم؛ 1961، 1964، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017 و2020، وجاء في المركز الثاني أعوام؛ 1963، 1968، 1976، 1981، 1984، 1986 و2010.

ويُعد الزعيم ثالث أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، خلف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صاحب الـ13 لقبًا، ثم الاتحاد صاحب الـ9 ألقاب، كما حل وصيفًا 9 مرات.