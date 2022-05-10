أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الاتفاق.

الهلال يُنهي تحضيراته

وتركزت الحصة التدريبية اليوم على الجوانب الفنية والتكتيكية، وعمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، لتجهيز لاعبي الهلال.

وطبق دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بتمارين فنية متنوعة على جزء من الملعب، على أن تُغادر البعثة إلى الدمام، اليوم، لمواجهة الاتفاق.

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ياسر الشهراني في العياط الطبية، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية بعد نهاية الحصة التدريبية بالأمس، وذلك وفقًا لحساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الأزرق ضيفًا على الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم غد الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الأزرق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة.