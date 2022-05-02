يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة نتائجه المميزة مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز في مباراة الفيحاء المقبلة.

الزعيم ضيفًا على الفيحاء

ويلعب الفيحاء ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء يوم عد الخميس، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الثاني بـ49 نقطة.

الهلال يطمح لاستعادة الانتصارات

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للظهور بشكل مميز ضد الفيحاء، واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه آخر مباراتين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الهلال مع دياز قد بدأ منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بشكل مميز، حيث حقق 4 انتصارات متتالية، وضمن التأهل إلى الدور التالي، قبل أن يتعادل في مباراة ويخسر أخرى.

كما يطمح الزعيم لخطف الثلاث نقاط، من أجل مواصلة ملاحقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في تعثر العميد وخطف الصدارة.