تعتزم إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تصعيد الأمور خلال الفترة المقبلة بعد إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو.

الهلال يستأنف ضد قرار إيقاف كنو:

وذكر الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الهلال سيتجه الى الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي لنقض قرار غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو”.

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين.

وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

إشادة بقرار غرفة فض المنازعات:

وفي السياق ذاته، تفاعل الوسط الرياضي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف محمد كنو، وأشاد بالإدارة النصراوية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).