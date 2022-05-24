أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المنافسة بقوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الاتحاد.

الاتحاد يخسر الكلاسيكو:

ولعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يشعل المنافسة:

وقال وليد الفراج: “الهلال يكرر فوزه على الاتحاد هذا الموسم.. اشتياق اتحادي لبطولة الدوري.. الأزرق يعود بنفس المدينة والملعب لكن بشكلٍ مختلف.. كنا نتوقع أن يتعشى الاتحاد بالزعيم لكن الهلال تغدى عليه”.

وتابع قائلًا: “الهلال يخرج من أزمة الكأس ويعود لمنافسة الدوري”، وعلق سلطان اللحياني قائلًا: “الزعيم عاد للمنافسة ولا يوجد مستحيل بكرة القدم.. مشوار الأزرق أصعب.. الاتحاد صعبها على نفسه”.

وأضاف أحمد الفهيد”: كلاسيكو يليق بالفريقين.. الاتحاد دخل المباراة وكأنه كسبها قبل أن تبدأ بسبب حالة الاطمئنان.. ما زالت الأمور صعبة والاتحاد الأقرب لتحقيق الدوري”.

وأردف محمد الشيخ: “كلاسيكو كبير يليق بالكبيرين.. الاتحاد كان أخطر وأضاع أهداف لكن الزعيم كان أثقل في الملعب.. أفضل ما في الكلاسيكو هو أن الأزرق انتصر للهويش الذي كاد أن يغير مسار اللقب”.

وواصل حمد المنتشري تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الاتحاد ضيع المباراة من الشوط الأول وخروج غروهي نقطة تحول.. لا زلنا الأقرب للقب الدوري”.