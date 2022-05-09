يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

الهلال في صدارة قائمة مميزة بالدوري

ويُعد الهلال أقل الفريق تعرضًا للتسديد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بلغت إجمالي التسديدات 223 تسديدة، بينهم 79 على المرمى، واستقبل 26 هدفًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 52 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، وبفارق 9 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

الفرق الأقل تعرضًا للتسديد

وجاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الثاني بقائمة الأقل تعرضًا للتسديد، بـ246 تسديدة بينهم 97 على المرمى، واستقبل 39 هدفًا، يليه النصر بـ254 تسديدة بينهم 95 على المرمى، واهتزت شباكه 33 مرة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بالقائمة، وذلك بعد نهاية الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ268 تسديدة بينهم 113 على المرمى، واستقبل 38 هدفًا، ثم فريق الحزم بـ285 تسديدة بينهم 100 على المرمى، واستقبل 35 هدفًا.