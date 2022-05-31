انتهت، منذ قليل، مباراة الوداد المغربي ضد الأهلي المصري، التي أُقيمت على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد، ليتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

زهير مترجي يهز الشباك مبكرًا:

وبدأت مباراة الوداد المغربي ضد الأهلي المصري بشكل سريع، وسدد مبينزا كرة قوية، إلا أنها اصطدمت بالعارضة، قبل أن ينجح زهير مترجي في هز الشباك عند الدقيقة 15.

وبدأ لاعبو الأهلي المصري في الضغط بعد الهدف، وراوغ طاهر محمد طاهر لاعبًا، وأطلق تسديدة قوية، إلا أنها اصطدمت بالمدافع وخرجت بعيدًا، وأهدر ياسر إبراهيم فرصة التعادل، ومرت رأسيته بجوار القائم.

وأطلق مبينزا تسديدة قوية مرت بجوار المرمى، وسيطر لاعبو الفريق المصري على اللعب وضغطوا بقوة، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الوداد المغربي ضد الأهلي بهدف دون رد.

الوداد المغربي يعزز تقدمه ويتوج باللقب:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب الأهلي المصري هجمة منظمة، إلا أن حسين الشحات لم يستغلها، لتذهب إلى لاعبي الوداد المغربي ويمررها مبينزا لزميله مترجي، ليستغل بطء الدفاع ويسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

وحاول لاعبو الأهلي المصري تنظيم الهجمات، إلا أن لاعبي الوداد تراجعوا للدفاع، وانفرد بيرسي تاو بالمرمى، إلا أن الحارس تصدى لكرته، وأطلق محمد مجدي أفشة تسديدة قوية، ولكن الحارس التكناوتي تصدى لها عند الدقيقة 74.

وسدد علي معلول كرة قوية مرت أعلى المرمى، وواصل لاعبو الفريق المصري إهدار الفرص، ولم يستغل عمرو السولية ومحمد شريف فرصتين أمام المرمى، قبل أن يهدر بيرسي تاو انفرادًا، وعلى الرغم من الضغط المتواصل، لم ينجح لاعبوه في هز الشباك، ليتوج الوداد المغربي بلقب دوري أبطال إفريقيا.