تنطلق مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط.

التعاون يلاقي الباطن والشباب يواجه الفيصلي

وتبدأ مواجهات الجولة الـ27 بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره الباطن عند الساعة 7:20 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وفي ثاني مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضيفًا على نظيره الشباب عند الساعة 8:50 مساء على ملعب فيصل بن فهد الرياض.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ27

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الزعيم برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الشباب برصيد 47 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه التعاون برصيد 26 نقطة، بالتساوي مع الباطن، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.