تنطلق منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بمواجهتين وسط منافسة قوية لتحقيق الثلاث نقاط.

الحزم يواجه الباطن والرائد مع الشباب

وتبدأ مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عند الساعة 7:25 مساء، بمواجهة الحزم ضد الباطن، ويسعى الفريق السماوي لتحقيق الفوز أملًا في البقاء، فيما تأكد هبوط الفريق الحزماوي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صد الشباب عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ويطمح أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يسعى الليوث لمواصلة الانتصارات.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ28

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ28، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال.

وجاء النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشباب، ثم ضمك بـ43 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، ثم الطائي بـ31 نقطة.

وحل النادي الأهلي عاشرًا برصيد 30 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق والرائد، ثم التعاون بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي، يليه الباطن بـ26 نقطة، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.