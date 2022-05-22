كشفت تقارير عن أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، تفكر في التخلص من البرازيلي نيمار دا سيلفا تلبية لرغبة الفرنسي كيليان مبابي.

وكان النادي الباريسي أعلن عن التجديد لـ مبابي أمس السبت، قبل مباراة ميتز بالجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، كما ودع نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي قضى في النادي 7 سنوات.

نيمار الضحية التالية

وأفاد موقع Foot Mercato أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيع اللاعب البرازيلي بسبب تراجع مستواه بجانب تلبية رغبة مبابي الذي طالب بالتخلص من اللاعب البرازيلي.

يذكر أن برشلونة الإسباني يعد واحدًا من أبرز الأندية المرشحة لضم نيمار في صيف 2022.

ويلعب اللاعب البرازيلي مع نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من برشلونة.

جدير بالذكر أن البي إس جي كان أقال البرازيلي ليوناردو من منصبه كمدير رياضي في نادي العاصمة الفرنسية.

مبابي يصدم ريال مدريد

وفي سياق آخر، فضّل مبابي البقاء في صفوف سان جيرمان، ورفض الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني، رغم حديثه مع مواطنه كريم بنزيما لاعب الريال أنه سينتقل للفريق الإسباني في صيف 2022.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية الغموض الكبير حول قرار اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا الصادم والمفاجئ، بعد كشفها عن البند الذي دفع اللاعب لرفض عقد الفريق الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لم يكن بدافع المال لكنه لعب دورًا مهمًّا، لكن العائق الأكبر تمثل في حقوق الصور، حيث يتضمن عقد ريال مدريد منح اللاعب 50% من حقوق الصور فيما يمنحه ناديه الفرنسي كامل حقوقه.