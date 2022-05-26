أعلن نادي الهلال، اليوم، عن حصول مهاجمه الفرنسي السابق بافيتيمبي جوميز على العضوية الذهبية بالنادي.

وقال حساب النادي في “تويتر”: “حضر لاعبًا وذهب عاشقًا، جوميز عضوًا ذهبيًّا في النادي”.

جوميز يدعم الزعيم بكل قوة:

يذكر أن جوميز كان حرص على حضور مران الزعيم اليوم الأربعاء لدعم الفريق قبل مواجهة نادي أبها الأحد المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان جوميز حضر إلى جدة لدعم الزعيم أمام نادي الاتحاد أول أمس الاثنين، حيث انتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثية لهدف.

يذكر أن الفرنسي جوميز كان غادر الهلال يناير 2022، بعد التعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الشباب السابق.