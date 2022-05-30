نجح الثنائي ” المصري مصطفى فتحي” والكاميروني لياندر تاوامبا في قيادة نادي التعاون لفوز مهم على الفيحاء أمس الأحد بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان تاوامبا سجل هدف الفوز لـ سكري القصيم في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول بعد عرضية متقنة من مصطفى فتحي.

أرقام الثنائي مع التعاون بالموسم الحالي

وخلال هذا الموسم تمكن الثنائي من تقديم 36 مساهمة تهديفية لـ سكري القصيم، بواقع إحراز 27 هدفًا وصنع كل منهما 9 أهداف للفريق.

سكري القصيم، نجح في الابتعاد عن مراكز الهبوط بالوصول للمركز العاشر برصيد 32 نقطة.

مواجهتان قويتان لـ سكري القصيم

وسيواجه التعاون في الجولتين الـ29 والـ30 فريقي الشباب وضمك يومي 18 و 23 يونيو المقبلين.

ويتولى محمد العبدلي بشكل مؤقت تدريب الفريق الكروي الأول لـ سكري القصيم، وذلك حتى التعاقد مع مدرب أجنبي، حيث جاء خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.