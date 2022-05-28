روت سالمة الشهري، الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة، تفاصيل حادثة الاعتداء عليها وما حدث ذلك اليوم.

وقالت لبرنامج “سيدتي” : “نحن فقط 4 ممرضات في الطوارئ، ويوم الخميس 25 شوال، كنت في منطقة الفرز، لأخذ بيانات المريض”.

سالمة الشهري الممرضة المعتدى عليها بالمجاردة تخص #سيدتي بالحديث عن تفاصيل حادثة الاعتداء عليها#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nQSGGDy9mj — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 28, 2022

تفاصيل حادثة الاعتداء:

وأضافت في هذا اليوم من المفترض أن أعمل في هذا المكان فقط، لا غير، وباقي الأقسام فيها ممرضات، لأنه يوجد 4 ممرضات فقط.

وتابعت الممرضة سالمة الشهري أنه في حال وقت الفراغ كنت أذهب لقسم الرجال وأقدم المساعدة للمرضى هناك؛ لأنه عادة يكون في حالات كثير في قسم الرجال، ولازم نخلص أوراقهم وملفاتهم مع الطبيب العام، ونعمل على مريض مريض لإنهاء الإجراءات الأوراق الخاصة بهم، وكنت هناك لتقديم المساعدة”.

وقالت: “أخذت المريض وبياناته وأخذت وزن المريض، وأثناء استكمال الورقة الخاصة بالمريض، تفاجأت بأحد يضربني على كتفي الأيسر بالداخل ويصرخ فكي المغذية، فكي المغذية، ولا أعلم ما هي المغذية ومن هو ذلك الشخص، ولا أعرف عن ماذا يتحدث؟”.

وواصلت الممرضة تروي تفاصيل ما حدث قائلة: “ضربني مرة ثانية وقال قومي فكي المغذية، والمرة الثالثة طحت على الأرض، وعندما قمت ضربني مرة أخرى وطحت على الأرض مرة أخرى”.

وأضافت: “ما قدرت أقوم وقام بسحبي من منطقة الفرز لمنطقة قسم الرجال.. كما ظهر في المقطع”.

القبض على المعتدي:

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على ممرضة في قسم الاستقبال بأحد المستشفيات، ما اعتبروه تجاوزًا للحدود، داعين إلى سرعة القبض عليه وتقديمه للجهات المسؤولة.

عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي:

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال.