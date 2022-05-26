يبدو أن إصابة اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا تثير قلق الفريق الكروي الأول بـ الشباب قبل مواجهة نادي الرائد غدًا الجمعة بالجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاركة بانيجا مهددة

وكان النجم الأرجنتيني أُصيب في الكاحل في مباراة النصر تسببت في غيابه عن مباراة الفيصلي الأخيرة دوريًا، لكن حالته تحسنت وينتظر فقط القرار الفني لمشاركته غدًا أمام الرائد.

الشباب في المركز الرابع

ويتواجد نادي الشباب رابعًا في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث نادي النصر.

ويسعى الشباب لإنهاء موسمه في المربع الذهبي، أملًا في التأهل لـ دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وكان الليث فاز على الفيصلي قبل أسبوعين في الجولة الـ27 بهدف دون رد سجله اللاعب هتان باهبري.