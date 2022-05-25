يتصدر نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا قائمة مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 27 جولة.

بانيغا يتصدر قائمة الأكثر تمريرًا

ويُعد بانيغا أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 1925 تمريرة، على الرغم من غيابه بسبب معاناته من الإصابة.

وتعرض بانيغا لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة الشباب ضد النصر، وتحامل على نفسه ليكمل المواجهة، ما أدى إلى تفاقم إصابته، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، أملًا في اللحاق بأي من المباريات المتبقية.

الشباب يستعد لمواجهة

على الجانب الآخر، يستعد الشباب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل اللقاء المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.