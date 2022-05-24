قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الرباعية الآسيوية: إن الحرب أصبحت الآن “قضية عالمية” مما يؤكد أهمية الدفاع عن النظام الدولي، فيما قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: إن غزوًا مشابهًا لا ينبغي أن يحدث في آسيا.

أول زيارة لبايدن إلى آسيا كرئيس:

والتقى بايدن بقادة اليابان وأستراليا والهند في طوكيو في أول زيارة له لآسيا كرئيس.

وبحسب “بي بي سي”، ناقشت الدول الأربع المعروفة مجتمعة باسم المجموعة الرباعية المخاوف الأمنية والاقتصادية بما في ذلك نفوذ الصين المتزايد في المنطقة – والخلافات حول الغزو الروسي.

تحذير الصين:

وجاءت تعليقات بايدن بعد يوم من تحذيره للصين من أنها “تخاطر” بشأن تايوان، وتعهد بحماية تايوان عسكريًّا إذا تعرضت الصين للهجوم، الأمر الذي يبدو أنه يتعارض مع سياسة أمريكية طويلة الأمد بشأن هذه القضية.

وأفيد لاحقًا أن طائرات حربية روسية وصينية اقتربت من المجال الجوي الياباني كجزء من دورية عسكرية مشتركة، مما دفع طوكيو إلى الإعلان عن إرسال طائرات نفاثة ردًّا على ذلك.

وقال مسؤولون روس: إن الرحلة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي كانت جزءًا من مناورة عسكرية سنوية.

وأكد كيشيدا في مؤتمر صحفي أن التخطيط لتزامن التدريبات مع قمة اليوم استفزازي.