احتفل فريق بايرن ميونخ بتتويجه بلقب الدوري الألماني أمس وذلك بعد تعادله مع نادي شتوتجارت بنتيجة هدفين لكل فريق في الجولة الـ33.

وسجل للبايرن في المباراة كل من توماس مولر ولاعب شتوتجارت قسطنطينس مافروبانوس بالخطأ في مرماه، بينما سجل لـ شتوتجارت كل من تياجو توماس وساسا كالادزيتش.

ومع تبقي جولة على نهاية الموسم في الدوري الألماني يتواجد البايرن في الصدارة برصيد 76 نقطة وبفارق 10 نقاط عن نادي بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

بايرن ميونخ لن ينضم هالاند

وفي وقت سابق، كشف حسن حميديتش المدير الرياضي لـ البايرن حقيقة اقتراب ناديه من التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند في صيف العام الحالي.

وذكر حميديتش في تصريحات لـ صحيفة Sport 1 الألمانية أن نادي بايرن ميونخ لن يتعاقد مع هالاند في فترة الانتقالات الصيفية.

وسيواجه البايرن، فريق فولفسبورغ في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

وفي وقت سابق، تُوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثية لهدف في الجولة الـ31 من البوندزليجا يوم 23 إبريل الماضي.

إنجاز مميز للفريق البافاري

يذكر أن البايرن أصبح أول فريق في أوروبا يُتوج بـ دوري بلاده 10 مواسم متتالية في الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة العجوز.