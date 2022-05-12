تراجعت عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 2.5% إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو تموز 2021 لتسجل 28655 دولاراً.

سبب تراجع بتكوين

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية شهدت أداءً هو الأسوأ لها منذ أكثر من عقد في الشهر الماضي، وتأثر بذلك سوق العملات المشفرة، حيث اتبع اتجاهًا تنازليًا مع انخفاض العملات الرقمية الشائعة مثل البتكوين والإيثيريوم بنحو 50% منذ عام 2021.

واصلت البتكوين انخفاضها الحاد حتى صباح اليوم، لليوم السابع على التوالي لانخفاض العملة، مما أدى إلى انخفاض سعرها في السوق إلى أقل من نصف ما كان عليه عند أعلى مستوى له على الإطلاق عندما وصلت إلى 69000 دولار في نوفمبر 2021.

سعر الإيثاريوم

أما الإيثاريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، تتجه أيضًا نحو الانخفاض وقيمتها الآن انخفضت للنصف. وأظهرت أسعار السوق التي نشرتها CoinGecko أن تسعة من أفضل 10 عملات رقمية، تم تداولها بخسائر لمدة سبعة أيام متتالية، وانخفض العديد منها بنسب مضاعفة خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يوازي أداء العملات المشفرة حركة مؤشر ناسداك في الأشهر الأخيرة، ويأتي الأداء السيئ لكل منهما بسبب التعزيز المؤقت الذي فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.