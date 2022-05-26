قال صديق لعائلة سلفادور راموس، 18 عامًا، مرتكب مذبحة تكساس Texas: إنه كان دائمًا ما يقيم في غرفته وحيدًا، حيث اعتاد ضرب كيس ملاكمة مرارًا وتكرارًا.

وحدة وانعزال:

وتابع مانويل ألفاريز: راموس كان منعزلًا، لم يكن لديه أصدقاء كثيرون، آخر مرة زاره شخص ما كان قبل نحو 6 أشهر.

وقال الجيران وزملاء الدراسة: إن سلوك راموس بدأ يتحول إلى غريب ومروع عندما دخل سنوات مراهقته الأخيرة، حيث قال أحد الأصدقاء لـ برنامج Good Morning America: كان لديه ندوب على وجهه، وسأله أحدهم هل أنت بخير؟ فأجاب: لقد فعلت ذلك بنفسي وأحببت الأمر.

وزعم أحد السكان أنه بدأ في ارتداء الملابس الداكنة والأحذية العسكرية واستخدم مسدسًا مزيفًا لاستهداف أشخاص عشوائيين.

مرتكب مذبحة Texas هادئ ومحافظ:

للوهلة الأولى يبدو مرتكب مذبحة Texas هادئًا ومحافظًا هكذا قال ألفاريز، 62 عامًا، متابعًا: لم أتوقع منه أبدًا أن يفعل ما فعله، إنه هادئ ومحافظ على نفسه معظم الوقت، ولا يتحدث كثيرًا، لقد كان منعزلًا.

سبب انتقاله إلى منزل جدته:

منذ شهرين خاض مرتكب مذبحة Texas ووالدته جدالًا حول بعض مشكلات شبكة الـ wi-fi، وبعد ذلك حزم متعلقاته وانتقل للعيش مع جدته لأمه، سيليا غونزاليس، على بعد أميال قليلة، والتي كانت أولى ضحاياه حيث أطلق عليها النار قبل ذهابه إلى المدرسة، والآن تتواجد في المستشفيات في حالة حرجة.

وقبل إطلاق النار على الجدة كانا يتشاجران بشأن فاتورة هاتف محمول، ثم بعد ذلك اتجه إلى شاحنته وحطمها قبل أن تستولي عليه فورة القتل.

تاريخ إجرامي للعائلة.. الأب والأم والجد:

راموس هو نجل سلفادور راموس، 42 عامًا، وأدريانا مارتينيز رييس، 39 عامًا، وكلاهما لهما تاريخ إجرامي، فقد حُكم على الأب بالسجن لمدة 180 يومًا لارتكابه جنحة غير محددة، ثم ارتكب جنحة أخرى بعد شهر واحد فقط، وقُبض عليه مرة أخرى بتهمة الاعتداء الذي تسبب في إصابة أحد أفراد أسرته، وتوالت الأحكام عليه حتى قضى عامين في السجن.

وفي غضون ذلك، تم القبض على والدة سلفادور بتهمة سرقة ممتلكات وتهم أخرى إضافية، وعلاوة على ذلك، كانت تتعاطى المخدرات.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإن جده رونالدو رييس، 72 عامًا، أخبر ABC News أنه ليس لديه أي فكرة عن قيام حفيده بشراء أسلحة، متابعًا: بصفتي مجرمًا مُدانًا، لا يُسمح لي بحمل أسلحة داخل منزلي، ولا أعلم كيف يسمحوا لأي شخص بشراء أسلحة مدمرة.

التنمر يصنع قاتلًا:

وبحسب ما ورد تعرض مرتكب مذبحة Texas للتنمر بسبب تلعثمه ولثغته، كما اتهمه زملاؤه بأنه غير سوي، وقاموا بتحميل صوره كنوع من أنواع السخرية، ويتعرض أيضًا للمضايقات الشديدة من قبل الكثير من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان القاتل من محبي لعبة إطلاق النار والقتال Call of Duty، وقال: إنه يريد دخول مشاة البحرية لكي يستطيع قتل الناس بحرية.