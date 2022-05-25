وثق مقطع فيديو أولياء الأمور وهم يجرون بيأس نحو مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس التي وقع فيها إطلاق نار انتهى بمقتل 19 طفلًا وشخصين بالغين.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي نُشر على سناب شات ثم تمت مشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من أولياء الأمور وهم يتجهون نحو المدرسة عندما علموا أنها نفس مدرسة أطفالهم.

ويأتي الفيديو في الوقت الذي تم فيه الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أحد الضحايا البالغين ومطلق النار، حيث تم الكشف عن وفاة مدرسة الصف الرابع، إيفا ميريليس، مع ما لا يقل عن 19 طفلًا وشخص بالغ آخر.

وعبر العديد عن غضبهم بشأن استمرار عمليات إطلاق النار من هذا النوع، واستغرابهم من فكرة أن البنادق والأسلحة متاحة بسهولة للجميع.

وفاة مطلق النار في تكساس

وتم إصابة مطلق النار، سلفادور راموس، برصاص عميل بطولي في حرس الحدود دخل المدرسة بفريق دعم تكتيكي وقتله بعد تبادل إطلاق النار مع ضباط إنفاذ القانون في تكساس، وقيل إن الجاني أطلق النار على جدته قبل دخول المدرسة، وتم نقلها إلى المستشفى وحالتها غير معروفة.

وُولد راموس في نورث داكوتا لكنه عاش في أوفالد، وكان طالبًا في مدرسة يوفالدي الثانوية، وكان ضحاياه تتراوح أعمارهم بين السابعة والحادية عشرة.

الحادث الأكثر دموية في 10 سنوات

وكان حادث تكساس الأكثر دموية منذ 10 سنوات إذا نظرنا إلى حادث المدرسة الابتدائية ساندي هوك في عام 2012 في ولاية كونيتيكت، حيث قُتل 20 طفلًا وستة موظفين.

والأسوأ منذ 4 سنوات حين وقوع حادث مقتل 14 طالبًا في المدرسة الثانوية وثلاثة موظفين بالغين في باركلاند بولاية فلوريدا في عام 2018.

وتقع مدرسة روب الابتدائية، التي تضم 600 في مدينة أوفالدي على بعد 60 ميلًا شرق الحدود المكسيكية و 80 ميلًا غرب سان أنطونيو، وبجانب وفاة 19 طفلًا فإن هناك 13 طفلًا في غرفة الطوارئ.