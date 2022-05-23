تبذل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بقيادة الرئيس التنفيذي إسراء عسيري جهودًا حثيثة لضبط إيقاع المحتوى الإعلامي والتصدي للتجاوزات التي قد تصدر من بعض مشاهير الفلس الذين يحاولون تصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي لكن وعي المجتمع ويقظة الهيئة تقف لهم بالمرصاد.

عقوبات صارمة

وفي تأكيد جديد على رفض الإساءة التي تصدر من مشاهير التواصل سواء في الداخل أو في الخارج أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـلجنة الالتزام غرامات بقيمة 400,000 ريال على مواطنتَينِ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي والإساءة إلى إحدى الدول الصديقة.

استدعاء وتحقيق

وتمارس الهيئة صلاحياتها كاملة مدعومة مما تكفله أنظمة الدولة من حماية للحريات، وفي نفس الوقت حماية الذوق العام، ومنع أي إساءة قد تضر بعلاقات المملكة بغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

قد استدعت الهيئة المواطنتين بعد نشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول، الأمر الذي يستوجب العقوبة حسب ما تنص عليه ضوابط المحتوى الإعلامي ونظام الإعلام المرئي والمسموع الذي يؤكد على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية أو الصديقة.

الغرامة لا تكفي

وعبر العديد من متابعي تويتر عن رغبتهم في تطبيق المزيد من العقوبات بحق مشاهير الفلس ، مؤكدين أن الغرامة لا تكفي ولن تكون مجدية وحدها.

محمد الشهراني قال مغردًا : لا يكفي تطبيق غرامة مالية .. نتطلع لإحالتهم للنيابة العامة وتطبيق الأنظمة عليهم جراء التشويه والإساءة لصورة المواطن والمواطنة السعوديين خارج البلاد فيعتقد العالم بأن كل الشعب السعودي كمشاهير الفلس. فيما قال مغرد آخر في نفس السياق : “اليوم بتسوي إعلانًا وتسدد قيمة المخالفة”.

مسؤولية المتابعين

وشدد العديد من المغردين على دور المتابعين الذين يقفون وراء شهرة بعض الأشخاص بالرغم من سوء المحتوى المقدم منهم. وقال أحد المغردين : هناك من اتخذ إجراءً بحقهم، الدور الآن على المتابعين والمتابعات لهم بإلغاء المتابعة وعمل حظر ستجدون أنها أقوى من الغرامات المالية التي صدرت. وسيعلمون بأن كل من يخرج عن الخط سيقوم بطريقة حضارية وسهلة.