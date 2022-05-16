أعلنت إدارة نادي الفتح، برئاسة سعد العفالق، مساء اليوم الاثنين، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، توفيق بوحميد.

الفتح يعلن تجديد عقد بوحميد:

وجددت إدارة نادي الفتح عقد بوحميد حتى عام 2024، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الأول لكرة القدم مؤخرًا، ونال على إثرها ثقة الجهاز الفني بقيادة دونيس الذي أوصى بتجديد عقد اللاعب.

وقدم بوحيمد شكره وتقديره لإدارة سعد العفالق، على سعيها الدائم لتوفير كل سبل الراحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن مسألة تجديد العقد الاحترافي تمت بسهولة عطفًا على الرغبة المتبادلة بين الطرفين.

الفتح يستعد لمواجهة الطائي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.