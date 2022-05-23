أصبح المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنجح مدرب غير بريطاني في الدوري الإنجليزي، بعد قيادته السيتي للموسم الثاني على التوالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

غوارديولا يتفوق على مورينيو وفينغر

وتفوق غوارديولا على البرتغالي جوزيه مورينيو والفرنسي أرسين فينغر مدربا تشيلسي وآرسنال السابقين، حيث حقق كل منهما اللقب لمدة 3 مرات، بينما حققه غوارديولا 4 مرات، متساويًا مع الأسكتلندي كيني دالجليش الذي حقق لقب الدوري كمدرب مع ليفربول في 3 مناسبات وفي مرة واحدة مع فريق بلاكبرن روفرز.

يذكر أن المدرب الأسكتلندي القدير أليكس فيرغسون فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر يونايتد في 13 مناسبة، قبل اعتزاله التدريب في عام 2013.

بطولات بيب غوارديولا المجمعة مع مانشستر سيتي

وتمكن بيب غوارديولا بشكل عام من الفوز بـ 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي، 4 ألقاب في بطولة كأس رابطة المحترفين، لقبان في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي، لقب في بطولة كأس إنجلترا.

ويتبقى للمدرب غوارديولا فقط قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حيث خسر نهائي البطولة عام 2021 أمام تشيلسي الإنجليزي وودع البطولة بالموسم الحالي من دور نصف النهائي على يد نادي ريال مدريد الإسباني.

وكان غوارديولا تولى تدريب نادي مانشستر سيتي في صيف 2016 بعد تجربة مع بايرن ميونخ الألماني استمرت لمدة 3 سنوات.