انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا التي أُقيمت على ملعب الاتحاد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السيتيزنز بنتيجة 3/ 2، وتتويجه بلقب البريميرليج.

أستون فيلا يتقدم:

وبدأت مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بشكل سريع، ولعب كيفين دي بروين عرضية قابلها فيرناندينيو برأسية، ولكنها ذهبت بعيدًا عن مرمى الفريق الضيف عند الدقيقة الثالثة.

وواصل السيتي سيطرته على اللعب، وكاد أن يهز الشباك عند الدقيقة 24 من تسديدة فودين، إلا أنها اصطدمت بالدفاع، ومرت بعيدًا، وأطلق جيسوس تسديدة عند الدقيقة 28، ولكن حارس مرمى أستون فيلا تألق وأبعدها.

وتمكن أستون فيلا من هز الشباك هند الدقيقة 37 عن طريق رأسية مميزة من كاش، وأطلق كوتينيو تسديدة قوية عند الدقيقة 42، ولكنها مرت بجانب قائم السيتي، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض بهدف دون رد.

مانشستر سيتي ينتفض ويتوج باللقب:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تابع دي بروين كرة وسددها بقوة عند الدقيقة 48، ولكنها اصطدمت بالعارضة، ولعب كانسيلو عرضية، أهدرها جيسوس بغرابة عند الدقيقة 50، ومرت تسديدة رودريجو بجوار القائم.

ونجح كوتينيو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 69، لينتفض مانشستر سيتي بقوة، وأهدر فودين ودي بروين أكثر من فرصة، قبل أن يقلض جوندوجان الفارق عند الدقيقة 76، وسجل رودريجو التعادل عند الدقيقة 78.

ونجح جوندوجان في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 81 من عرضية لدي بروين، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 93 نقطة.