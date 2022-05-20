تعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي ماثيوس بيريرا والمالي موسى ماريغا، لانتقادات قوية بسبب المستوى الذي ظهرا عليه أمام الفيحاء.

الهلال يخسر المباراة النهائية

ولعب الهلال ضد الفيحاء بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، وتعادل الفريقان إيجابيًا في الوقت الأصلي، لتمتد المباراة النهائي إلى شوطين إضافيين، لينتهي بالتعادل الإيجابي، قبل أن يفوز الفريق الفيحاوي بركلات الترجيح.

بيريرا وماريغا يتعرضان لانتقادات

وأبدت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، غضبها من مستوى الثنائي الهلالي في النهائي، وقال محمد إبراهيم: “بيريرا وماريغا مقالب الموسم!.. يجب تسويق عقودهما فورًا قبل لا تنزل قيمتهم السوقية أكثر، ما راح يفيدوا الفريق”.

وقال نجم الهلال السابق، فيصل أبو اثنين: “سوء فني في الهلال عجيب!، تغييرات متأخرة جدًا، وبقاء لاعبين سيئين، وضياع الكرة بسهولة، وصعوبة في بناء هجمة، وتغيير عطيف العجيب”.

وتابع حديثه عن أداء الهلال في المباراة النهائية: “دخل مصعب وفعل في دقائق ما لم يفعله بيريرا في ٧٥ دقيقة!، ماريغا بدون فائدة مطلقًا!، شوط ثاني الأسوأ هذا الموسم، البليهي تهور عجيب وغريب!”

وأضاف: “اللاعب البرازيلي بيريرا أغرب لاعب أجنبي حضر للهلال.. أكثر لاعب قيمة سوقية.. وأقل لاعب قيمة فنية.. وأكثر لاعب صبرت عليه الجماهير.. وأقل لاعب قدم لهم مقابلًا فنيًا.. أكثر لاعب يفقد الكرة داخل الملعب وأقل لاعب تستفيد منه.. يا أخي رد لهم بعض مما توقعوه منك!”.

وكتب عبدالله الدهيمي: “ماريغا، أقرب طيارة نهاية الموسم، بيريرا، من الآن يجب تسويق عقده، ميشايل، دفع فيه رقم أعلى من إمكانياته، يجب أن يكون (ملف الأجانب) ملف فعال حاجتك اليوم لظهير سُوبر، حاجتك اليوم لأطراف سُوبر، حاجتك اليوم لقلب دفاع مع جانغ، لكن من يختار الأجانب يجب أن يُبعد”؟

وعلق الإعلامي فارس الروضان قائلًا: “بعيدًا عن الحالة البدنية للاعبين في النهائي ونتيجته يجب على إدارة الهلال إعادة النظر في الأجانب، بيريرا وماريغا وكويلار تحديدًا والتعاقد مع ظهير أجنبي أيسر وقلب دفاع ومهاجم مقاتل ويكون أحدهم يجيد الكرات الثابتة خلطة بسيطة تعيد ترميم الفريق ليواصل تميزه”.