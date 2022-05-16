ساهم تأجيل منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفرصة أمام بعض الأندية لاستعادة لاعبيها المصابين.

تأجيل الجولة الـ27:

وتم إعادة جدولة المباريات المتبقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأجيل الجولة الـ27، بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتنتهي المسابقة يوم 23 يونيو.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، بمواجهة الاتفاق والحزم، وتُختتم منافساتها بكلاسيكو الاتحاد والهلال، مساء يوم الأحد.

عودة المصابين للمشاركة:

ويُعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المصري الدولي أحمد حجازي، من أبرز اللاعبين العائدين للمشاركة، حيث أبعدته الإصابة عن اللعب منذ يناير الماضي، وتطمح الجماهير في تألقه؛ ومساهمته في تتويج العميد باللقب.

ويشهد الكلاسيكو، عودة ياسر الشهراني للمشاركة مع الهلال، بعد تأكد غيابه بصحبة حجازي في حالة إقامة المباراة بموعدها السابق، وسيعود مدافع فريق الشباب، أحمد شراحيلي أمام الرائد.

وجاء التأجيل بالفائدة على النصر، حيث سيعود إلى صفوفه الثنائي بيتي مارتينيو وفينسنت أبو بكر، كما اقتربت عودة نجم الرائد، منصور البيشي، ولاعب الحزم، عبدالرحمن الريو، ولاعب الفتح، توفيق بوحيمد.

وسيدعم صفوف فريق الأهلي نوح الموسى الذي يخوض برنامجًا تأهيليًّا، وهيثم عسيري الذي حصل على إجازة لوفاة والدته، كما استفاد التعاون من التأجيل، حيث سيعود إليه حسن كادش ومحمد زايد في مباراة الفيحاء بالجولة الـ28.